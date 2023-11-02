اقترانات متنوعة.. أبرز الظواهر الفلكية المنتظرة في نوفمبر

السماء والفلك، عالم كبير مليء بالأسرار والظواهر الجميلة التي تظهر في السماء ويمكن رؤيتها ومتابعتها بالعين المجردة لمن يعشقون ذلك العالم ومغامراته التي ليس لها آخر.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أبرز وأجمل الظواهر الفلكية المنتظر حدوثها حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

الظواهر الفلكية الأشهر في نوفمبر

الجمعة 3 نوفمبر: يقترب المشترى الذي يعد أكبر كواكب المجموعة الشمسية من الأرض في أقرب نقطة له، ويمكن رؤيته طوال الليل في السماء وذلك نتيجة إضاءة وجهه بالكامل من خلال الشمس.

وفي العاشرة مساءً من غدٍ الجمعة أيضًا، يقترن القمر مع النجم بولوكس، ويظهران في السماء طوال الليل حتى فجر يوم السبت.

الجمعة والسبت 4 - 5 نوفمبر: تحدث زخة الشعب عالية السطوع.

الخميس 9 نوفمبر: يقترن القمر مع كوكب الزهرة الذي يعد ألمع كواكب المجموعة الشمسية، ويتجاوران في السماء الساعة 2:50 صباحًا.

السبت 11 نوفمبر: يشرق القمر هلالا رقيقا يقترن من النجم سبيكا والذي يعد ألمع نجوم برج العذراء ويعرف بـ"السماك الأعزل".

الاثنين 13 نوفمبر: ميلاد قمر جمادي الأول، وفي ذات اليوم يكوم كوكب أورانوس في أقرب نقطة له من الأرض.

الخميس 16 نوفمبر: يقترن القمر مع نجم " أنتاريس" المعروف باسم قلب العقرب، ويمكن رؤيته بعد غروب الشمس مباشرة.

الاثنين 20 نوفمبر: يقترن القمر مع كوكب زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية"، ويظهران في السماء بعد الغروب مباشرة.

السبت 25 نوفمبر: يقترن القمر بكوكب المشترى، ويظهران في السماء بعد الغروب مباشرة.

الاثنين 27 نوفمبر: يقترن القمر مع الحشد النجمي "بلايدس"، وفي ذات اليوم يكتمل القمر ويظهر بدر شهر جمادي الأول.

الثلاثاء والخميس 28 - 30 نوفمبر: يقترن كوكب الزهرة "ألمع كواكب المجموعة الشمسية" مع النجم "سبيكا".