حبس المتهمين بالإتجار في المخدرات بالسلام 

أمرت نيابة السلام، بحبس شخصين لاتهمامهما بحيازتهما كميات متنوعة من المخدرات بقصد الاتجار بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط ( شخصين ) بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كجم – كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض "مطواة").



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.