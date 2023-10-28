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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس المتهمين بالإتجار في المخدرات بالسلام 

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت نيابة السلام، بحبس شخصين لاتهمامهما بحيازتهما كميات متنوعة من المخدرات بقصد الاتجار بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط ( شخصين ) بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كجم – كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض "مطواة").


وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

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