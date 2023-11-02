الاتحاد يعلن جاهزية مدافعه لمواجهة الشباب غدًا

أكد الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي جاهزية مدافع الفريق لمواجهة الشباب، غدًا الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الاتحاد يعلن جاهزية المدافع لويس فيليبي لمواجهة الشباب

وشارك المدافع الإيطالي لويس فيليبي في مران الاتحاد الجماعي اليوم بعدما تعرض اللاعب لإصابة في مواجهة نادي الفيحاء الماضية بكأس خادم الحرمين، والتي فاز فيها العميد بثلاثة أهداف دون مقابل.

يعاني الاتحاد من غياب أحمد حجازي واحمد شراحيلي ثنائي دفاع الفريق بسبب الإصابة بالرباط الصليبي، ولا يحتمل الأمر غياب مدافع جديد عن صفوف الفريق قبل مونديال الأندية خلال الشهر المقبل.

يحتل الاتحاد المركز السادس من جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، ويخوض مواجهة مهمة للغاية أمام نادي الشباب صاحب المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، ويامل في تحقيق الانتصار السابع هذا الموسم.