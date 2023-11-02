بعد مرور عام على السلام في تيغراي.. هيومن: تؤكد بعدم الإلتزام بالاتفاق السلام

أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن أسفها مما يحدث في منطقة تيجراي الإثيوبية بعد مرور عام علي اتفاق جلب السلام، مؤكدًا بأن القتال والفظائع ضد المدنيين مستمرين في شمال إثيوبيا.

ودعت منظمة هيومن، المجتمع الدولي إلي التحقق من تنفيذ اتفاق السلام بين الطرفان.

في 2 نوفمبر 2022 ، وضعت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وسلطات تيغراي ، التي تمردت قبل عامين ، حدا في بريتوريا لواحد من أكثر النزاعات دموية على هذا الكوكب ، مع مئات الآلاف من القتلى والفظائع التي لا حصر لها.

وقالت مديرة أفريقيا في هيومن رايتس ووتش لاتيتيا بدر، في بيان إن "الحكومات التي تدعم الهدنة الهشة في إثيوبيا لا يمكنها أن تغض الطرف بينما تتفاقم الأزمات" في البلاد ، و "لا يزال المدنيون هم الضحايا الرئيسيون للفظائع".

وتابعت بدر، أن الاتفاق أدى إلى "تقدم هائل" في تيغراي إنهاء القتال وعودة المساعدات الإنسانية والاستعادة التدريجية للخدمات الأساسية لكن "القتال اشتد في مناطق أخرى من البلاد ، حيث يكرر مرتكبو الانتهاكات السابقون نفس الانتهاكات مع الإفلات من العقاب".

كسر اتفاق بريتوريا التحالف بين الحكومة الفيدرالية وقوات أمهرة التي دعمتها في تيغراى، وتحولت التوترات إلى نزاع مفتوح في منطقة أمهرة في أبريل/نيسان، في أعقاب محاولة من الجيش الاتحادي نزع سلاحها.

وأعلنت حالة الطوارئ في آب/أغسطس، ورافق الصراع "مئات الضحايا المدنيين، واعتقالات جماعية في أمهرة، وأضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية"، حسب هيومن رايتس ووتش.

تلجأ السلطات الإثيوبية إلى نفس "الأساليب القمعية" المستخدمة خلال النزاع في تيغراي، حيث تقيد الوصول إلى الصحفيين والمراقبين وتحجب الإنترنت، في حين أن الوصول إلى شبكة الهاتف المحمول متقطع في مناطق القتال، تواصل حقوق الإنسان NGO.In تيغراي، تواصل القوات الإريترية التي تدخلت لدعم الجيش الإثيوبي ولا تزال موجودة في المناطق الحدودية «ارتكاب جرائم القتل، العنف الجنسي والخطف والنهب وعرقلة المساعدات الإنسانية"، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

في الجزء الغربي من المنطقة، التي يرفضون إخلاءها على الرغم من الاتفاق، تواصل قوات أمهرة - بما في ذلك ميليشيات فانو "حملة التطهير العرقي عن طريق طرد التيغراي قسرا" من هذه المنطقة، التي "يتعذر الوصول إليها إلى حد كبير" للجهات الفاعلة الإنسانية.

اتفاق بريتوريا "يفتقر إلى تفاصيل حول قمع الجرائم المرتكبة، ولا سيما حول نوع آليات التحقيق بهدف المحاكمات المستقبلية"، تأسف هيومن رايتس ووتش، التي تشكك في عملية "العدالة الانتقالية" التي وعدت بها أديس أبابا.

كما أعربت المنظمة غير الحكومية عن أسفها ل "تقاعس" الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي أدى في سبتمبر إلى إنهاء ولاية لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، "على الرغم من الحاجة الواضحة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وإشراف دولي".