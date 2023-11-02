أمريكا تعتزم حث إسرائيل على وقف العمليات العسكرية في غزة

قرر وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، أن يحث إسرائيل خلال زيارته في 3 نوفمبر تل أبيب على الموافقة على سلسلة من وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، مساء اليوم الخميس.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أمريكيين: "سيصر بلينكن على بعض "التوقف الإنساني" للحرب عندما يصل إلى إسرائيل يوم الجمعة".

وأشار البيت الأبيض إلى أنهم يدعون إلى توقف مؤقت في إطار زمني وجغرافي محدد.

وذكر المسؤولون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدو منفتحا على فكرة الهدنة الإنسانية.

ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيلا و32 ألف جريح فلسطيني.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.

خبراء بالأمم المتحدة يُطالبون بوقف إطلاق نار إنساني في غزة

طالب خبراء بالأمم المتحدة، بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، قائلين إن الشعب الفلسطيني هناك عُرضة "لخطر جسيم للإبادة الجماعية"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وقال الخبراء، وبينهم عدة مقررين خاصين بالمنظمة الدولية، في بيان "مقتنعون بأن الشعب الفلسطيني عرضة لخطر جسيم للإبادة الجماعية".

ونقلت وكالة رويترز عن الخبراء "نطالب بوقف إنساني لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى الأشد عوزا".