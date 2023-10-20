بث مباشر يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي

بث مباشر يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي.. في مباراة نارية اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024، والتي تقام على أرضية ستاد «مدينة الملك عبد الله الرياضية».

ويشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية قمة الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2024، عندما يستقبل التعاون نظيره الاتحاد.

التعاون يعد أكبر مفاجآت دوري روشن هذا الموسم، إذ يأتي في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الهلال ولم يذق طعم الهزيمة إلا مرة واحدة.

وأسقط التعاون، الاتحاد، الموسم الماضي في الجولات الأخيرة بعدما فاز عليه 2-1 في ملعب مدينة الملك عبدالله أيضًا، وهو ما يجعل مباراة هذا الموسم ذات طابع ثأري لنمور جدة.

وفي هذا التقرير من "الوفد"، سيتم التعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون وكيفية مشاهدة البث المباشر لها وأكثر من ذلك.

وتذاع مباريات منتخب السعودية على قنوات SSC sports، فهي القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون عبر قناة SSC1 HD.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الاتحاد والتعاون عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

والجدير بالذكر أن الاتحاد يحتل صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط فقط عن النصر الوصيف، بعد فوز النمور أمام ليوث الشباب بهدفين لهدف في الجولة الماضية، مما يعني اقتراب الاتحاد من حصد لقب الدوري السعودي

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة العاشرة على النحو التالي:

1 - الهلال 23 نقطة.

2 - التعاون 22 نقطة.

3 - النصر 19 نقطة.

4 - الاتحاد 19 نقطة.

5 - الأهلي 19 نقطة.

6 - الفتح 17 نقطة.

7 - الاتفاق 17 نقطة.

8 - الوحدة 13 نقطة.

9 - الفيحاء 11 نقطة.