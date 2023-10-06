مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي السعودي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي السعودي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، ويلتقي فريق الاتحاد مع نظيره الأهلي، خلال المباراة التي ستقام في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة ، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وأوضح عبدالله أحمد الصحفي بجريدة الرياضية السعودية، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” أن ماكسيمان سيغيب عن مباراة الاتحاد ، بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وقرر الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي، ضم اللاعب هيثم عسيري لقائمة الفريق في الديربي، كما ضم أيضا عبدالله العمار بعد شفاه من الإصابة.

بينما قالت صحيفة الشرق الأوسط، إن الإثارة فى مدينة جدة ستتجدد، ويعود ديربي المدينة إلى الواجهة مجدداً، بعدما تواري عن الأنظار الموسم الماضي بسبب هبوط الأهلي إلى مصافّ أندية دوري الدرجة الأولى قبل عودته السريعة.

وأضافت، "يستعيد الاتحاد، الذي يتولى قيادته البرتغالي نونو سانتو، قوته الهجومية بعودة الثلاثي لصفوف الفريق، قبل مواجهة الديربي، وهي المواجهة التنافسية التي يخوضها المدرب سانتو للمرة الأولى منذ قدومه إلى صفوف العميد في الموسم الماضي".

ويتطلع الاتحاد لتجنب أي تعثر جديد، قد يعيده خطوة نحو الوراء، في سباق المنافسة والحفاظ على اللقب الذي حققه وظفر به في الموسم الماضي.

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الجدير بالذكر أن فريق الاتحاد يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال المتصدر، أما الأهلي يأتي في المركز السادس برصيد 16 نقطة.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

موعد مباراة الاتحاد والأهلي في الجولة التاسعة من الدوري السعودي هو الجمعة 6 أكتوبر 2023، ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

مباريات دوري روشن السعودي منقولة فقط وحصريًا عبر شاشة قنوات SSC، ويمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي من خلال قناة SSC 1، ولكن لمتابعة المباراة من أي بقعة أخرى في المنطقة العربية، أو لمشاهدتها بتقنية فائقة الجودة، يتعين عليك الاشتراك في إحدى باقات القناة السعودية وشراء جهاز GOBX لفك التشفير، للولوج إلى قناة SSC 1 HD.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

البث المباشر لمباراة الاتحاد والأهلي سيكون متاحًا بصورة مجانية من خلال تطبيق “شاهد” ولكن بتقنية SD وفقط للمتواجدين داخل السعودية، أما من خارجها، أو لمتابعة المباراة بتقنية HD، ستحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة “شاهد VIP”.