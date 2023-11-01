بدء حملة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية فى قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت خلال اليوم الاول في إزالة 53 حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بإيقاف ظاهرة التعديات وحماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة و الأجيال القادمة من الأراضي الزراعية.

وأضاف الداودي، إن الوحدات المحلية نفذت إزالات لحالات التعدي بالتنسيق مع مسئول المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي والري والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية ، لافتا أن إجمالي حالات التعدي علي الأراضي الزراعية التي تمت إزالتها بلغت 53 حالة على مساحة 3 أفدنة و 23 قيراط و16 سهم.

شدد المحافظ، علي ضرورة المتابعه المستمرة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدى جديدة يتم رصدها من خلال وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة، و التعامل معها فوراً، لمنع أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهتها في مهدها بكل حسم وقوة، و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما ألزم المحافظ، بضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات و مواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله الوظيفي.