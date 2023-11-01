الحكومة تكشف موعد انتهاء قطع الكهرباء وتخقيف الأحمال (فيديو)

قال الدكتور سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المدة المحددة لانقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال ساعتين فقط وفي حالة الزيادة تكون عطلا فنيا فقط.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، والمذاع على فضائية "أم بي سي مصر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن انقطاع الكهرباء سيتوقف مع انخفاض درجات الحرارة، وانتظام امدادات الغاز من الخارج.

لا توجد تأكيدات بشأن امدادات الغاز في الفترة المقبلة في ظل الأوضاع الراهنة

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه لا توجد تأكيدات بشأن إمدادات الغاز في الفترة المقبلة في ظل الأوضاع الراهنة.

وعادت أزمة انقطاع الكهرباء ووصلت فترة انقطاعها عن الساعة في بعض المناطق، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والذي أدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة (الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، الأمر الذى نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي.

وهناك عدد من الإجراءات يجب اتباعها عند انقطاع الكهرباء وهي:



يجب التأكد من الاحتفاظ ببعض الشموع والبطاريات الاحتياطية لاستخدامها في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

يجب إيقاف تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية، مثل التليفزيون والكمبيوتر الشخصي لتفادي إلحاق الضرر بهما في حالة زيادة التيار عند عودة التيار الكهربائي.

ترك ضوء واحد على الأقل في المنزل، لمعرفة متى تعود الكهرباء.

يجب مراعاة خطورة استخدام الشموع أو أي لهب مكشوف آخر لتوفير الضوء، تخوفا من أن تشكل خطر الحريق في ظل وجود أطفال.

يجب شحن الهاتف قبل موعد انقطاع الكهرباء، والتأكد من توفر بعض البيانات في حالة تعطل شبكة الواي فاي.

يجب شحن أي معدات طبية يتم الاعتماد عليها بانتظام، قد ترغب أيضًا في التفكير في الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البطارية متاحة لهذه الأجهزة.

غلق جميع أبواب الثلاجة والفريزر لحماية ما بداخلها، وفقًا لوكالة معايير الغذاء حيث ستحافظ ثلاجتك على سلامة الطعام والتي تصل إلى أربع ساعات أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

يجب التأكد من وجود شيء متاح للأكل لا يتطلب كهرباء، أو تحضيرًا للحرارة.