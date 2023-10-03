مسيرات حاشدة لأهالي الإسكندرية للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر

شهدت محافظة الإسكندرية، احتشادًا كبيرًا من المواطنين بميدان القائد إبراهيم للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ورفع المئات أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغاني الوطنية، توافد الالاف لحضور حفل غنائى تنظمة القوى السياسية بمشاركة الفنان أحمد شيبة والفنان عصام كاريكا.

وجابت مسيرات الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، الشوارع بأطول علم لمصر بطول 70 مترًا، حيث رفع المشاركون علم مصر وصور الرئيس السيسى، يرددون “ تحيا مصر”.

وأكد الأهالى على أن الرئيس السيسى قدم العديد من الإنجازات سواء فى مجال الطرق والكبارى أو البنية التحتية، ومشروعات تنموية فى قرى حياة كريمة، ومشروع بشاير الخير الذى نقل المناطق العشوائية نقلة حضارية.

وطافت المسيرات شوارع وسط الاسكندرية، يحملون الأعلام والأغانى الوطنية وصولا إلى ميدان القائد إبراهيم للمشاركة فى احتفالات الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد.

وشهد ميدان القائد إبراهيم، توافد مسيرات التأييد ودعم للرئيس السيسى، وحمل المشاركون أكبر علم لمصر بطول 70 مترا، حيث رفع المشاركون علم مصر وصور الرئيس السيسى، يرددون " تحيا مصر" ويطالبون الرئيس بالترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وكان قد تألق الفنان أحمد شيبة في احتفالية محافظة الإسكندرية، المقامة بميدان القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل، ذلك بالأغاني الوطنية، عقب ترشيح الرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة .

وأكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.