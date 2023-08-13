إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 غدًا

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا الإثنين، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة.

ويعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الإثنين، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وفتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم في تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الأولى يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 واستمر التقديم حتى اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وتتيح وزارة التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة رابط رسمي إلكتروني لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى في القبول بالجامعات 2023.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 فور إعلانها موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

تنسيق المرحلة الأولى 2023

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعبالثانوية العامة 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.

الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

يتيح موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للقبول بالجامعات على نفس الرابط الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

ويجب على الطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب والتي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها.