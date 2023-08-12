محافظ أسيوط يتفقد موقع إنشاء سوق حضري للماشية بقرية الزرابى بأبوتيج

أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد موقع إنشاء سوق حضري للماشية بقرية الزرابى بمركز أبوتيج على مساحة 5625 متر مربع ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية بدعم وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

جاء ذلك بحضور النائب عادل حجازى عضو مجلس الشيوخ، والمهندس عصام عبد الظاهر القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، والمهندسة منى فرغلى مدير المكتب الفنى لمديرية الاسكان، والدكتور محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة ابوتيج، ومدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وايهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمهندسة وفاء احمد سيد مدير تنفيذ مشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط .

وتفقد المحافظ ومرافقوه الموقع المقترح لإقامة السوق الحضري للماشية على مساحة 5625 متر مربع على ارضى املاك دولة بقرية الزرابى ، واستمع الى شرح من المهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الاسكان عن مراحل انشاء السوق والتصميمات التى تمت له وفقا لاحدث المواصفات ومعايير الجودة والذي سيصبح سوقا حضريا بدلا من السوق القديم بمدينة ابوتيج ،وخاصة بعد موافقة المجلس التفنيذى للمحافظة على اقامة السوق الجديد .

وأكد المحافظ، على أهمية مشروع إنشاء سوق حضري للماشية بقرية الزرابى ،تلبية لاحتياجات المواطنين ،مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محليًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن المشروعات النهائية التي سيجرى تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم اختيارها وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه وتشمل مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الاربعين بحي غرب وانشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ تلك المشروعات وتسريع وتيرة العمل لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو

محافظ أسيوط يتفقد موقع إنشاء سوق حضري للماشية بقرية الزرابى بأبوتيج

محافظ أسيوط يتفقد موقع إنشاء سوق حضري للماشية بقرية الزرابى بأبوتيج

محافظ أسيوط يتفقد موقع إنشاء سوق حضري للماشية بقرية الزرابى بأبوتيج

محافظ أسيوط يتفقد موقع إنشاء سوق حضري للماشية بقرية الزرابى بأبوتيج

محافظ أسيوط يتفقد موقع إنشاء سوق حضري للماشية بقرية الزرابى بأبوتيج

محافظ أسيوط يتفقد موقع إنشاء سوق حضري للماشية بقرية الزرابى بأبوتيج

محافظ أسيوط يتفقد موقع إنشاء سوق حضري للماشية بقرية الزرابى بأبوتيج