مدربات أسيوط تشارك في برنامج الرياضة من أجل التنمية "مهارتي - لياقتي"

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ومتابعة أحمد السويفي، وكيل المديرية للرياضة، شاركت مدربات برنامج الرياضة من أجل التنمية "مهارتي - لياقتي" في فعاليات الدورة التدريبية لبرنامج الرياضة من أجل التنمية (مهارتي - لياقتي - دوى) بمحافظة أسيوط.

نفّذت الوزارة المركزية للتنمية الرياضية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) ومنظمة اليونسيف، الدورة التدريبية في المدينة الشبابية بالغردقة

شارك في الدورة التدريبية مدربات من محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، بإجمالي عدد مشاركين تبلغ 160 مشاركة.

تضمن اللقاء التدريبي في اليوم الأول التعارف على المشاركات من جميع المحافظات وعرض أهم الورش والأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال البرنامج. وفي اليوم التالي، تم تقسيم المدربات إلى مجموعات داخل كل قاعة، حيث تم تنفيذ عدد من الورش على برنامج "دوى" لتمكين الفتيات، مثل التدريب على حوار الأجيال ودوائر الحكى ونوادي المشاهدة.

وفي اليوم الثالث، تم التدريب العملي على عدد من الأنشطة الرياضية التي ستتم تنفيذها خلال عقد الجلسات التدريبية مع المشاركات في البرنامج.

تأتي هذه الفعالية في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إدماج جميع شرائح وفئات المجتمع المصري، بهدف تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال ممارسة الرياضة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والمساهمة في رفع الوعي الثقافي الرياضي لدى المجتمع المصري. كما أن الفتاة والمرأة المصرية ستكون لها دور كبير خلال المرحلة الحالية والمستقبلية في المشاركة المجتمعية من خلال ممارسة الرياضة.

حضر الدورة أيضًا الدكتورة سماح يعقوب، مسئولة برامج تنمية النشء والشباب، والدكتورة جيها من دولة كوريا، مسئولة برامج تنمية النشء والشباب.

نشارك مدربات اسيوط في برنامج الرياضة من أجل التنمية مهارتي - لياقتي

نشارك مدربات اسيوط في برنامج الرياضة من أجل التنمية مهارتي - لياقتي

نشارك مدربات اسيوط في برنامج الرياضة من أجل التنمية مهارتي - لياقتي

نشارك مدربات اسيوط في برنامج الرياضة من أجل التنمية مهارتي - لياقتي

نشارك مدربات اسيوط في برنامج الرياضة من أجل التنمية مهارتي - لياقتي

نشارك مدربات اسيوط في برنامج الرياضة من أجل التنمية مهارتي - لياقتي

نشارك مدربات اسيوط في برنامج الرياضة من أجل التنمية مهارتي - لياقتي

نشارك مدربات اسيوط في برنامج الرياضة من أجل التنمية مهارتي - لياقتي

نشارك مدربات اسيوط في برنامج الرياضة من أجل التنمية مهارتي - لياقتي

نشارك مدربات اسيوط في برنامج الرياضة من أجل التنمية مهارتي - لياقتي

نشارك مدربات اسيوط في برنامج الرياضة من أجل التنمية مهارتي - لياقتي