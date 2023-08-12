تنسيق الجامعات 2023.. موعد انطلاق المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات، من أكثر الكلمات بحثًا على موقع البحث العالمي "جوجل"، إذ يترقب الطلاب موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، لا سيما بعد إنتهاء تسجيل الرغبات للمرحلة الاولى من تنسيق الكليات 2023.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن عقد مؤتمر صحفي ظهر يوم الإثنين القادم الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

موعد انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023

ومن المقرر أن ينطلق تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية والأدبية فور إعلان نتيجة المرحلة الأولى 2023 ،وجاء الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2022 كمؤشر للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم 2023، 246 درجة فأكثر بنسبة 60% .

وكشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المتوقع أن يكون تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية علمي علوم منخفضة عن العام الماضي، لأن النسب المئوية التي حصل عليها الطلاب هذا العام أقل قليلًا من العام الماضى.

ويتوقع أن يكون تنسيق الكليات 2023 للمرحلة الثانية علمي علوم منخفضا عن العام الماضي، حيث إن النسب المؤية التي حصل الطلاب عليها أقل من نسب الطلاب في العام الماضي.

نصائح للطلاب عند تسجيل الرغبات

فيما وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من النصائح للطلاب عند تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات، بينها، التأني عند كتابة رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات، وعدم اطلاع أي شخص عليه، والحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي.