محافظ أسيوط يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بمعدل 3 درجات

قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تخفيض درجة الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2023- 2024 م بمقدار 3 درجات، ليصبح مجموع القبول 242 درجة بدلًا من 245 درجة.

جاء ذلك بناء على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسة عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبعض قيادات المديرية وفقًا لمجموعة من الآليات التي ارتكز عليها المقترح، ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوى والمجهزة، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل، وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه مع مراعاة تطبيق الاجراءات الاجراءات الاحترازية والوقائية نظرًا لارتفاع الدرجات النهائية للطلاب في الفصل الدراسي الثاني.

وقال محافظ أسيوط، إنه وافق على تخفيض درجة الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي في إطار الجهود المبذولة وحرصًا على مستقبل أولادنا وأحفادنا الطلاب، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة وفي ضوء الكثافة المحددة والمقترحة، وللطلاب حرية التقديم بأي من مدارس التعليم الثانوي والفني المناظرة وفقا لتنسيق وشروط ودرجات القبول بكل مدرسة، مؤكدا أن محافظة أسيوط من أعلى المحافظات التي حظيت بالتوسع في إنشاء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا مع الاهتمام بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس.

من جانبه أوضح عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم أن محافظ أسيوط اعتمد - في وقت سابق في 14 يونيو الماضي - نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2022/ 2023 (الدور الأول) بنسبة نسبة نجاح للطلاب النظاميين والمنازل 77.53% حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين للامتحانات 76432 طالبا نجح منهم 59096 طالبا.

محافظ أسيوط يقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول باالأول الثانوى العام 242 درجة

محافظ أسيوط يقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول باالأول الثانوى العام 242 درجة