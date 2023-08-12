غداً.. انتخابات هيئة مكتب الغرفة التجارية بالوادي الجديد

أعلنت الغرفة التجارية لمحافظة الوادي الجديد عن عقد اجتماع لمجلس الإدارة الجديد المعين بقرار وزاري، وذلك غداً الأحد، بهدف تشكيل هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيس الغرفة ونائبيه، والسكرتير العام، وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد من لجنة المكتب.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات لاختيار رئيس الغرفة وأعضاء هيئة بعد اكتمال عدد أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتعيين نصف الأعضاء المكون من 10 أعضاء.

جاءت قائمة أعضاء الغرفة التجارية بالوادي الجديد كما يلي: عربي كامل يماني، وعيد حمود، وياسر محمد رشاد، ومحمد مختار العمدة، وعبدالخالق عرابي، بالإضافة إلى ذلك، قرر وزير الصناعة تعيين كل من: أحمد رشاد الجبالي، وأسامة إبراهيم ثابت محمد، ومحمد ناصر إلياس عباس، وأميمة إبراهيم أحمد محمد، ومحمد عبد المنعم محمد إبراهيم.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الإدارة للغرفة التجارية بالوادي الجديد قد أعلنت نتائج الانتخابات، حيث فاز 5 من أصل 9 مرشحين. وقد حصل عربي كامل يماني على 364 صوتًا، وعيد حمود على 307 أصوات، وياسر محمد رشاد على 377 صوتًا، ومحمد مختار العمدة على 483 صوتًا.

من المتوقع أن تستمر الدورة الجديدة لمجلس الإدارة خلال الفترة بين 2023 و2027، حيث ستعمل الهيئة التنفيذية على تعزيز العلاقات التجارية والتنمية الاقتصادية في محافظة الوادي الجديد.