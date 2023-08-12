السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السكة الحديد تعلن إتاحة الدفع الإلكترونى بالكروت الذكية بمكاتب حجز التذاكر

الدفع الالكترونى
الدفع الالكترونى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card  ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( ال POS  ) لسداد قيمة التذاكر  بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 54 محطة  كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعاً مما يتيح الدفع نقداً أو عن طريق الكروت الذكية . 

txt

منظومة النقل البحرى ورؤية الوزير

txt

أوبر: مستعدون للتعاون مع الدولة لتطوير منظومة النقل في مصر

txt

انطلاق فعاليات الملتقى العربي لرواد النقل الأخضر سبتمبر المقبل

 

يأتى ذلك استكمالاً  لعملية التحديث التى تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل  بمواكبة التطور العلمى واستخدام أحدث النظم العالمية فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات  وتيسيراً على جمهور الركاب



كما تؤكد الهيئة على أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الالكترونى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة  ، والهيئة لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .

مواد متعلقة

أوبر: مستعدون للتعاون مع الدولة لتطوير منظومة النقل في مصر

منظومة النقل البحرى ورؤية الوزير

انطلاق فعاليات الملتقى العربي لرواد النقل الأخضر سبتمبر المقبل

زيادة أسعار سيارات شيفروليه النقل "الدبابة والجامبو" و"N300 فان" موديل 2024

مدبولى: الاهتمام بتقوية وسائل النقل بين مصر والاردن لنفاذ الصادرات والواردات

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة اليايات ومهمات وسائل النقل في زيارة مفاجئة

النقل البحري: نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية تستغرق 30 دقيقة