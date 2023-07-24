قبول 4750 بتنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية والمتميزة للغات في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن قبول 4750 طالب وطالبة بتنسيق مرحلة رياض الأطفال kg1 بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسى 2023/2024 بنطاق المحافظة وفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة ، وذلك من إجمالى عدد طلاب متقدمين 9418 طالب عبر موقع التنسيق الإلكترونى للمدارس الرسمية والمتميزة للغات للمحافظة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه قد تم زيادة عدد الفصول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات لهذا العام ليصبح 96 فصل دراسى بمدارس المحافظة بواقع 13 فصل زيادة عن القوة الاستيعابية للمدارس بهدف استيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين إستجابة لمطالب أولياء الأمور وحرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب التعليمى ، وأكد المحافظ على أننا مستمرون في وضع وتنفيذ خطط مستقبلية للتوسع فى إنشاء العديد من المدارس التجريبية بنطاق المراكز والمدن وخاصة التي يوجد بها كثافات طلابية كبيرة ولإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

هذا وللحصول على نتيجة المدارس التجريبية بمحافظة المنوفية الدخول على الرابط التالى http://monufiaportal.com/StudNatega.aspx

وقد أكد محافظ المنوفية على أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بقطاع التعليم وتقديم كافة أوجه الدعم باعتباره أحد الركائز الأساسية لقاطرة البناء والتنمية ، مشيراً إلى حرصه على التعاون التام مع كافة الجهات للارتقاء بالقطاع التعليمي بالمحافظة والعمل علي تحسين جودة التعليم والاستفادة من المنظومة التعليمية الجديدة وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والابتكار لخدمة أبنائنا الطلاب.