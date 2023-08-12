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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تنسيق الجامعات 2023.. رابط نتيجة المرحلة الأولى وموعد الإعلان

رابط نتيجة تنسيق
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

يترقب الطلاب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لتنسيق الجامعات، لا سيما بعد انهاء موقع التنسيق الإلكتروني مساء أول أمس الخميس، التسجيل في المرحلة الأولى. 

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إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بعد غد

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طريقة الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات 2023

ويبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، إضافة إلى الرابط الذي يمكنهم من خلاله معرفة الكليات التي تم ترشيحهم لها، وفقًا للمجموع الذي حصل عليه الطالب وموقعة الجغرافي.

 

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، حيث من المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 يوم الإثنين المقبل الموافق 14 أغسطس 2023، ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لإعلان الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023.

 

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

يمكن للطلاب المتقدمين فى المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 فور إعلانها، من خلال الدخول على موقع تنسيق الجامعات 2023 من خلال هذا الرابط 

 

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــا.

النقر على نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

ستظهر نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد المرشح إليها.

ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها عقب انتهاء مرحلة التحويلات والتي ستبدأ بعد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية بعد انتهاء مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب، ويتاح للطالب بعدها طباعتها وتقديمها رسميا ضمن أوراق التقديم بالكليات.

 

 

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