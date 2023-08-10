أسباب تطور الكرة الآسيوية.. طه إسماعيل: فرق الإمكانيات وخبرات اللاعبين

شهدت منافسات البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان" هيمنة كاملة للفرق الآسيوية ونخص بالذكر الأندية السعودية، على الفرق الأفريقية، وذلك بعد أن نجحت أربعة فرق في حجز أماكنها في المربع الذهبي للبطولة ووجود سيطرة سعودية بثلاثة فرق وهم: الهلال والنصر والشباب، إضافةً إلى نادي الشرطة العراقي.

السعودية تضمن لقب البطولة

وبعد انتهاء مباريات الدور نصف النهائي بالأمس وتحديد طرفي نهائي البطولة، أصبح النهائي سعودياً خالصاً، حيث يواجه فريق النصر السعودي الذي صعد على حساب فريق الشرطة العراقي بالفوز بهدف نظيف، مواطنه فريق الهلال بعد تفوقه على نظيرة الشباب بثلاثة أداف مقابل هدف، في مباراة ستكون من العيار الثقيل من أجل حصد اللقب الذي ضمنته المملكة العربية السعودية.

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نجم الأهلي السابق يكشف أسرار هيمنة الكرة السعودية

تحدث نجم النادي الأهلي السابق الكابتن طه إسماعيل عن أسباب التفوق الكاسح للفرق الآسيوية على حساب الأندية الأفريقية، وسر سيطرة السعودية على لقب البطولة العربية.

المال كلمة السر في السيطرة

وفي تصريحات خاصة لـ "الوفد" قال: " قبل بداية البطولة الكل تنبأ بأن اللقب لن يغادر المملكة، وها قد كان، بسب فرق الإمكانيات وخبرات اللاعبين التي يمتلكها الفريق السعودية، وذلك بعد قدوم عدد كبير من نجوم العالم في أوروبا للأندية السعودية بعد دعم صندوق الاستثمار السعودي لـ أربع فرق: "الهلال والنصر والأهلي والاتحاد".

كان بالإمكان أفضل مما كان.. الزمالك أضاع فرصة المنافسة على اللقب

وعن مشوار الزمالك في البطولة والخروج مبكراً من دور المجموعات، أضاف: "الزمالك استطاع أن يقدم أداء جيد في البطولة، حيث فاز على فريق الاتحاد المنيستيري برباعية، والهزيمة من الشباب بهدف من ركلة جزاء، ومن ثَم احراج الدون بالتقدم عليه بهدف، وكان قاب قوسين أو أدنى من الصعود لدور ربع النهائي، إلا أن خبرات رونالدو حسمت اللقاء لصالح العالمي بتسجيلة هدف التعادل في مرمى صبحي وتأهل النصر وغادر الفارس الأبيض.

خبرات العالمي ستحسم النهائي

وأشار الكابتن طه إسماعيل إلى أن فريق النصر هو الأقرب لحصد اللقب بسبب تواجد لاعبين كبار بقيمة كريستيانو رونالدو وأسد التيرانجا ساديو ماني، عكس تدعيمات الزعيم التي لم تكن بالشكل المطلوب مقارنةً بصفقات العالمي.

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