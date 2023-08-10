Barbie| قرارت عربية بمنع عرضه وآسيا ترفضه لأسباب سياسية

Barbie فيلم الموسم الذي أحدث صيحة سينمائية ضخمة في موسم 2023، والذي تقترب إيراداته من المليار دولار، منذ بداية عرضه ف ي الـ 21 من يوليو الماضي.

Barbie| قرارت منع العرض رغم النجاح الساحق

لكن أتت الرياح بما لاتشتهي السفن، وتم إصدار قرارات بمنع عرضه في عدد من الدول العربية وأخرى بتأجيله، نظرًا لتنافي بعض مشاهده مع عادات وتقاليد المجتمع، وعلى رأس تلك الدول “السعودية، الكويت، الإمارات، ومؤخرًا لبنان"

Barbie| دول آسيوية وعربية رافضة للفيلم

ولم يقتصر الامر على الجانب العربي فقط بل قررت عدد من الدول الآسيوية بمنع عرض Barbie لأسباب سياسية بحتة على رأسها فيتنام تعود إلى تصوير الفيلم خريطة خريطة الأراضي المتنازع عليها “خط التسع شرط” حيث تزعم الصين ملكيتها في بحر الصين الجنوبي الامر الذي عارضته فيتنام ورفضت مطالبة الصين بكامل بحر الصين الجنوبي.

barbie| أحداث الفيلم وأبطاله

تدور أحداث Barbie ، حول دمية تعيش قي “باربي لاند”، ويتم طردها منها لأنها ليست بالصفات المثالية التي تفرضها المدينة ، لتنتقل إلى الواقع وتحاول إثبات جدراتها لتتمكن من العودة إلى موطنها “باربي لاند”.

Barbie تعد واحدة من أقوى العلامات التجارية العالمية، والتي بلغت مبيعاتها أكثر من 3 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم، ولعبت باربي أكثر من 150 دورًا خلال سنواتها التي تزيد على 50 عامًا، من بينها الأميرة والرئيس وحورية البحر وغيرها.

بلغ إيرادات Barbie، أكثر من 800 مليون دولار خلال أقل من شهر من عرضه في دور السينما العالمية، من إخراج جريتا جيروج وبطولة مارجو روبي، رايان غوسلينغ، أمريكا فيرارا، سيمو ليو، كيت مكينون، الكسندرا شيب، إيما ماكي، ويل فيرل، إيسا راي، مايكل سيرا وهاري نيف.