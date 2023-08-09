تعليق إسرائيلي جديد حول اتفاقية التطبيع مع السعودية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، "إيلي كوهين"، إن اتفاق التطبيع المُحتمل بين بلاده والسعودية قد يفتح الطريق أمام "الانسجام الإقليمي الحقيقي"، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء.

وفي مقال رأي في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اعتبر أن "اتفاقية التطبيع مع السعودية ستكون إنجازا دبلوماسيا قد يشكل الأساس لانسجام إقليمي حقيقي، مما سيقود دولا أخرى إلى السعي من أجل السلام".

وأفاد بأن "الاتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية، والذي سيكون مكونا رئيسيا في أي اتفاق تطبيع بين الرياض والقدس، سيشمل ضمانا أمريكيا للمساعدة في الحفاظ على أمن السعودية ودول الخليج من إيران"، مشيرا إلى أن "السعودية قدمت للولايات المتحدة التي تتواصل بين الطرفين عدة مطالب من بينها الحفاظ على أمنها في مواجهة العدوان الإيراني".

تأتي تصريحات وزير الخارجية بعد يومين فقط من قوله، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان "سيصنعان التاريخ"، خلال مقابلة مع صحيفة "إيلاف" السعودية.

العلاقات بين إسرائيل والمملكة الخليجية

وكان نتنياهو أكد في وقت سابق أنه متفائل بشأن تعميق العلاقات بين إسرائيل والمملكة الخليجية، واصفا ذلك بأنه "أمر غير مسبوق".

من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن إصدار 7 لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية، حيث ستدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما.

وأشارت الهيئة السعودية للبحر الأحمر إلى إصدار سبع لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية في البحر الأحمر، حيث تخص تصميم وتشغيل المراسي السياحية وتصنيف الوسائط البحرية السياحية وسفن الرحلات السياحية (الكروز) والوكيل الملاحي السياحي ومنظم الرحلات البحرية السياحية وتأجير اليخوت الضخمة واليخوت الخاصة الزائرة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الهيئة عملت على إعداد اللوائح التنظيمية بالتعاون مع الجهات المعنية في منظومة البحر الأحمر والاستطلاعات العامة، حيث يأتي تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت وإصدار التصاريح لتمارس أنشطتها الملاحية، وكذلك تمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية، التي هي من أبرز مهام الهيئة التي تعمل عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية وتعزيز السياحة الساحلية في المملكة.