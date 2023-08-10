أعلنت محطة الطاقة النووية الأوكرانية، تعطل خط الكهرباء الرئيسي في زابوريجيا، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

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الكوارثَ النووية ليست غريبة

وفي وقت سابق، أعلنت محطة الطاقة النووية الأوكرانية، أن التخوفات مازالت قائمة حول خطر التسرب الإشعاعي النووي من محطة زابوريجيا، خاصة وأن الكوارثَ النووية ليست غريبة عن أوكرانيا، فالخطر حينها سيهدد القارة الأوروبية بأسرها.

أكبر محطة نووية في أوروبا

وتعد كارثة تشيرنوبل النووية التي حدثت في أوكرانيا عام 1986، عندما كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي الأكبر من نوعها، ولكن المشكلة في محطة زابوريجيا أنها أكبر من مفاعل تشيرنوبل، فهي أكبر محطة نووية في أوروبا والمقارنة بين الحدثين صعبة.

المنظمة الأوروبية لمنع التسرب الإشعاعي دعت إلى مزيد من الحماية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، وإعطاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مزيدًا من الدعم لعملها بالمحطة.