أهداف مباراة الهلال والشباب اليوم 3-1 في البطولة العربية

فاز فريق الهلال السعودي على مواطنه الشباب بنتيجة 3-1 في المباراة المثيرة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان".

سجل هدف الهلال الأول النجم الدولي محمد كنو في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، حاول بعدها الشباب إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة ولكنه لم يتمكن من هز الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تمكن النجم البرازيلي مالكوم من اقتناص الهدف الثاني للهلال لينتهي نصف اللقاء الأول 2-0.

وشهد الشوط الأول حصول عبدالله المعيوف على الكارت الأحمر بسبب التصدي للكرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 30، ليكمل الفريق الأزرق المباراة بـ10 لاعبين.

وفي الشوط الثاني سجل النجم الكولومبي جوستافو كويلار هدف تقليص الفارق لفريق الشباب، قبل أن يوقع اللاعب عبدالله الحمدان على الهدف الثالث للهلال في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

بهذا الانتصار يتأهل فريق الهلال لملاقاة النصر في المباراة النهائية والتي ستجمع الفريقين يوم السبت المقبل.

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