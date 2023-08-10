الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

تعيين الدكتورة داليا فياض عميدًا لطب أسنان القناة

تعيين الدكتورة داليا
تعيين الدكتورة داليا فياض عميدًا لطب أسنان القناة

اعلن  الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتورة داليا محمد مختار أحمد فياض عميدا لكلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس بالاسماعيلية لمدة ثلاث سنوات .
وقدم مندور التهنئة للعميد الجديد متمنيا لها التوفيق و النجاح في أداء  مهام عملها من أجل تطوير الكلية  والنهوض بها، على المستوى التعليمي والإداري والبحثي.

مقدما لها الدعم اللازم من أجل تحقيق أهداف وخطط الجامعة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية، وخدمة قضايا التنمية والمجتمع، والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

مؤكدا على  ضرورة العمل كفريق واحد، مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكليات، والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة.

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