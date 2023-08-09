رونالدو يتصدر قائمة هدافي البطولة العربية بعد هدف الشرطة العراقي

أعتلي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة هدافي البطولة العربية بعدما تمكن من قيادة فريقه النصر مساء اليوم من قيادته لنهائي البطولة وتسجيله هدف الفوز الوحيد علي الشرطة العراقي.

وتأهل النصر إلي المباراة النهائية المقرر أقامتها يوم السبت المقبل الموافق 12 أغسطس الجاري، وذلك بمواجهة الفائز من مباراة الشباب والهلال السعودي.

هدف رونالدو في الشرطة العراقي

وبهدف كريستيانو رونالدو اليوم، تصدر قائمة هدافين البطولة بواقع 4 أهداف، وجائت القائمة كالتالي:

كريستيانو رونالدو (النصر): 4

كريم بنزيما (الاتحاد): 3

أكرم عفيف (السد): 2

إيفر بانيجا (الشباب): 2

آسو رستم (الشرطة): 2

أحمد سيد زيزو (الزمالك): 2

سيد نيمار (الزمالك): 2

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال): 2

سالم الدوسري (الهلال): 2