موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية والقناة الناقلة والمعلق

ترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية للأندية " كأس الملك سلمان " و القناة الناقلة لها و المعلق و التشكيل المتوقع.

وتتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم السعودية والعربية إلى ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) يوم السبت المقبل، لمتابعة مباراة نهائي البطولة العربية للأندية المرتقبة بين الهلال والنصر.

وتأهل الهلال للمباراة النهائية بعد تغلبه على الشباب بثلاثية مقابل هدف في الدور نصف النهائي، بينما تأهل النصر على حساب الشرطة العراقي بعد الفوز عليه بهدف نظيف سجله كريستيانو رونالدو.

ويخوض الهلال المباراة تحت قيادة المدير الفني خورخي خيسوس رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم لقب البطولة، وإسعاد الجماهير الزرقاء بلقب جديد وتتويج جهود الفريق الرائعة خلال مشوار البطولة.

بينما يدخل فريق النصر المباراة بقيادة المدرب لويس كارسترو متسلحًا بالقوة الهجومية الضاربة للفريق المشكلة من كريستيانو رونالدو و ساديو ماني و تاليسكا وثنائي الوسط بروزوفيتش وفوفانا.

موعد مباراة الهلال والنصر و القناة الناقلة و المعلق

ويستعد الهلال لخوض مواجهة نارية وصعبة ضد النصر يوم السبت المقبل في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، حيث ستنطلق المواجهة في تمام 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الهلال ضد النصر عبر قناة SSC1 HD الحاصلة على حقوق بث البطولة، والتي كلفت المعلق الرياضي رؤوف خليف بمهمة الوصف والتعليق على المباراة.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام النصر :

حارس المرمى: المعيوف

الدفاع: سعود عبدالحميد – البليهي – كوليبالي - الشهراني

الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز - سافيتش

الوسط: ميشائيل – سالم الدوسري - مالكوم

تشكيلة النصر المتوقع أمام الهلال :

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: أليكس تيليس - علي لاجامي - عبدالله مادو - سلطان الغنام

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - خالد الغنام

الهجوم: عبدالرحمن غريب - آندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو