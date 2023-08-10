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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال السعودي يودع كاريلو والقادسية يستعد لاستقباله

أندريه كاريلو
أندريه كاريلو

اتفقت إدارة نادي الهلال السعودي على بيع عقد النجم البيروفي الدولي أندريه كاريلو لفريق القادسية، ضمن خطة إعادة هيكلة صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ومن المقرر أن تكون مباراة الهلال ضد النصر يوم السبت المقبل في نهائي البطولة العربية هي اللقاء الأخير لكاريلو بقميص الهلال، وسيعلن بعدها نادي القادسية تعاقده رسميًا مع اللاعب.

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موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية والقناة الناقلة والمعلق

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معلق مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية والقناة الناقلة

وقدم كاريلو مسيرة رائعة رفقة نادي الهلال حافلة بالعديد من الإنجازات والألقاب والأرقام المميزة نرصدها لكم في السطور التالية:

أرقام أندريه كاريلو مع الهلال :

• لعب 170 مباراة

• ساهم بـ 55 هدف

• سجل 27 هدف  

• صنع 28 هدف

إنجازات كاريلو مع الهلال:

• الدوري السعودي 3 ألقاب

• كأس آسيا لقبين (2)

• كأس الملك لقبين (2)

• السوبر السعودي لقبين (2)

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

ويستعد الهلال لخوض مواجهة نارية وصعبة ضد النصر يوم السبت المقبل في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، حيث ستنطلق المواجهة في تمام 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الهلال ضد النصر عبر قناة SSC1 HD الحاصلة على حقوق بث البطولة، والتي كلفت المعلق الرياضي رؤوف خليف بمهمة الوصف والتعليق على المباراة.