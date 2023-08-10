أسباب تطور الكرة الآسيوية.. نجم الأهلي السعودي السابق يكشف السر

شهدت منافسات البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان" تفوقا ملحوظا للفرق العربية الأسيوية على الفرق العربية الإفريقية، حيث كان نصف النهائي أسيويا خالصا، بتواجد 4 فرق وهم الهلال والنصر والشباب السعودي والشرطة العراقي.



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وأصبح النهائي سعوديا خالصا حيث يواجه فريق النصر السعودي نظيره فريق الهلال على لقب البطولة الذي ضمنته المملكة العربية السعودية مستضيفة البطولة.

وكشف عبدالهادي حداد نجم الكرة السعودية و حارس مرمي الأهلي السعودي السابق أن هناك فروق واضحة بين الكرة الآسيوية والأفريقية في ظل تعاقد الفرق السعودية مع صفقات عالمية.

وقال عبدالهادي حداد في تصريحات خاصة للوفد : " بكل تأكيد ان هناك فروقات واضحه للغاية من حيث التعاقدات العالميه خاصة للفرق السعودية وقد يكون أيضا الدعم الجماهير له دور بسيط في هذا التفوق الاسيوي خلال البطولة العربية ".

وأضاف : " حاليا هناك اربع فرق تعتبر هي الاقوى من ناحية الأسماء العالمية في الكرة السعودية وبالاخص وسط كبار الاندية الآسيوية وهي الاهلي والهلال والاتحاد والنصر ".

وتابع نجم الأهلي السعودي السابق : " جميع الفرق السعودية التي شاركت في البطولة العربية لديها تكامل في أغلب الخطوط ومدعومة بلاعبين من أعلى المستويات وهو السبب الرئيسي في هذا التطور ".

وأتم حديثه قائلا : " قد يكون الفارق الوحيد بين الفرق الآسيوية والأفريقية هو انسجام اللاعبين مع بعضهم وهذا يرجع للعمل الفني والإداري لهذه الفرق".



موعد نهائي البطولة العربية

يستضيف إستاد الملك فهد الدولي نهائي البطولة العربية والذي سيجمع بين الهلال السعودي وغريمه التقليدي نادي النصر والمقرر لها يوم السبت الموافق 12 أغسطس الجاري وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.