انطلاق المؤتمر السنوي الـ12 لمستشفي حميات قنا

أعلن الدكتور راجي تواضروس صالح مدير عام مديرية الشئون الصحية بقنا، عن عقد المؤتمر السنوي الثاني عشر لمناظير الجهاز الهضمي لمستشفي حميات قنا، على مدار يومي الخميس والجمعة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف غريب محافظ قنا، وأوضح الدكتور راجي أن المؤتمر في انطلاقته الجديدة سوف يضم كوكبة من أساتذة كليات الطب المختلفة علي مستوي الجمهورية، والذين سيقدمون حزمة علمية متطورة وحديثة حول أحدث ما توصلت إليه علوم مناظير الجهاز الهضمي.

أشار الدكتور راجي، إلى أن المؤتمر يشمل في يومه الأول الخميس ورشة عمل حول مناظير الجهاز الهضمي وذلك بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفي حميات قنا.

يضم اليوم الأول إجراء عمليات فحص بمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية لحالات انسداد القنوات المرارية، بالإضافة لإجراء عمليات توسيع للمريء بالمنظار وإجراء عمليات فحص بمنظار القولون وعلاج حالات دوالي المريء والمعدة.

أكد الدكتور سيد الكاشف مدير مستشفي حميات قنا، أن المؤتمر سوف يستكمل عرض أحدث ما توصلت إليه العلوم الطبية الحديثة في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية من خلال الجلسات العلمية المختلفة، والتي ستعقد بفندق بسمة يوم الجمعة ١١ أغسطس.

داعيًا أبناء الفريق الطبي للحضور والاستفادة من تلك الجلسات العلمية بما يثري من حصيلتهم العلمية ويرفع مستوي الأداء للعاملين بالقطاع الطبي.