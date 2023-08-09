تعليق ناري من ميدو على أزمة شيكابالا و مرتضى منصور

علق أحمد حسام ميدو على أزمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق مع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك عنده مشاكل كثيرة جدا الكل عارفها ومش محتاج مشاكل زيادة، حتى لو في مشكلة لازم نتجنبها دلوقتي لو من جوا النادي".

وأضاف: "الكلام اللي قاله مرتضى منصور فيما يخص شيكابالا مكانش وقته إنه يتقال، والبعض بيحاول يستغل الأزمة عشان يطلع ترند".

وواصل: "بطالب المستشار مرتضى منصور، أرجوك كفاية خناقات ومشاكل الزمالك مش محتاجها دلوقتي، في حاجات لازم تعديها، النادي بيمر بوقت صعب وكل الناس اللي عايشين في النادي عارفين ده".

واختتم: "مينفعش نزود المشاكل الخاصة بالنادي، وشيكابالا لا يستحق هذا الهجوم بكل صراحة، وشيكابالا ملوش أي ذنب في إن في فلوس متأخرة على سبورتنج لشبونة".

ميدو: انتقاد قناة الزمالك لـ شيكابالا (غير مقبول)

انتقد أحمد حسام ميدو، هجوم قناة نادي الزمالك على محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك اقترح عودة شيكابالا من سبورتنج لشبونة وإعارته للإسماعيلي".

وأضاف: "لا يجوز الهجوم ضد شيكابالا قائد الزمالك وأحمد رموزه من قناة نادي الزمالك".

واختتم: "الزمالك يحتاج إلى هدوء من أجل حل مشاكله في الوقت الحالي".