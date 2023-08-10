تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، سلسلة من اللقاءات الأدبية لنوادي الأدب في فروع الثقافة بأسيوط.

شهد بيت ثقافة صدفا برئاسة أحمد عاطف اللقاء الأدبي الأسبوعي لنادي الأدب بتلك الفرعة في أمسية شعرية، تم تقديمها من قبل مجموعة من الشباب الموهوبين في المجال الأدبي، حيث قام الشاعر علي هريدي بإدارة الأمسية.

تضمنت الأمسية عرض بعض القصائد الشعرية الجديدة، وتم اختيار بعضها لمناقشتها من حيث اللغويات والقوافي الشعرية، وتم أيضًا الاستماع لبعض المقاطع الشعرية الأخرى.

وقد استمتع الحاضرون بتنوع المحتوى الأدبي الذي تم تقديمه، وكانت الأمسية فرصة للمشاركين للاستماع والتفاعل مع الشعراء الشباب ومناقشة القضايا المطروحة في قصائدهم.

يأتي تنظيم هذه اللقاءات الأدبية ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتوفير بيئة محفزة للكتابة والإبداع الأدبي، وتشجيع الشباب على التعبير عن أنفسهم ونشر ثقافتهم وأفكارهم من خلال الأنشطة الأدبية المتنوعة.

ومن المتوقع أن تستمر سلسلة اللقاءات الأدبية في الفروع الثقافية بأسيوط لإثراء الحياة الثقافية وتوفير المنصات للمواهب الشابة في العالم الأدبي.

مواهب أدبية شابة في ضيافة نادي أدب بيت ثقافة صدفا

مواهب أدبية شابة في ضيافة نادي أدب بيت ثقافة صدفا