نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

أقام نادي ريادة الأعمال، والتوظيف، والشركات الطلابية الناشئة بجامعة أسيوط، حفل ختام فعاليات معسكره في نسخته الأولى، AU-STARTUP SPARK 2023، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحسن شحاتة، وزير العمل، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وبالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب بالجامعة، وقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديرية العمل بأسيوط.



وأعلن نادي ريادة الأعمال فى بيان اليوم فوز ثلاث شركات ناشئة- شاركت بالمعسكر- بفرصة الاحتضان من حاضنة الشركات«بداية» التابعة لوحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بالجامعة، وبدعم مالي قدره خمسون ألف جنيه لكل شركة، والشركات الفائزة هي: شركة (JA) والمتخصصة في تصميم الملابس افتراضيًا، وشركة (KOL CARE)؛ لتوفير الخدمات الصحية المنزلية، وشركة (Smart Vision) المتخصصة في نظام الهيدروبونيك؛ لإنتاج غذاء صحي، وآمن في المنازل.

دعم جهود الدولة في مجال ريادة الأعمال

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص إدارة الجامعة على دعم جهود الدولة في مجال ريادة الأعمال، والمشروعات الناشئة؛ وذلك بتعزيز مفاهيم ريادة الأعمال، ورفع درجة الوعي لدى الطلاب، والخريجين بريادة الأعمال، ودعم شركاتهم الناشئة؛ لتكون نواة لمشروعات متميزة، ورائدة تخدم المجتمع، وتسهم في دفع عجلة التنمية بالدولة، مشيدا بدور معسكر نادى ريادة الأعمال، والقائمين عليه، الذين لم يبخلوا بجهدهم، ووقتهم طوال مدة المعسكر، موجها كافة الشركات الطلابية الناشئة، التي شاركت في المعسكر؛ بمواصلة العمل في تطوير أفكارهم، وصقل مهارتهم، والإفادة من خبرات كوادر الجامعة من المتخصصين في مجالات ريادة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، لافتا أن المعسكر يعد نقطة البداية لمزيد من المعسكرات المماثلة التي تدعم الشباب؛ وذلك بما يتوافق مع رؤية الدولة، وخطتها؛ لتحقيق التنمية المستدامة.

حضر الاحتفالية الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لشئون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى، والدكتور حمدى زيدان، مدير وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة، وعلي سيد مصطفى، وكيل وزارة العمل بأسيوط، والدكتور علاء فرح منسق نادي ريادة الأعمال.

وأعرب الدكتور أحمد عبدالمولى عن سعادته بتنظيم الجامعة لمعسكر نادي ريادة الأعمال، والتوظيف، والشركات الناشئة، والذى يعد فرصة ملهمة للطلاب، والخريجين؛ لعرض أفكارهم الإبداعية، وتطويرها، وتقييمها من قبل لجنة تحكيم متخصصة، مشيرا إلى أن الشركات الناشئة تعد محركا أساسيا للنمو الاقتصادي للدولة، كما دعا جميع الطلاب، والخريجين إلى العمل على تطوير مهاراتهم؛ لمواكبة احتياجات سوق العمل.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن حيدر، إن المعسكر شهد مشاركة (300) متدرب من الطلاب، والخريجين، و(28) شركة ناشئة في عدد من المجالات المختلفة، مشيدا بفكر، ورؤية الشباب المشارك في المعسكر، ورغبتهم في العمل، والتعلم، واكتساب المهارات، هذا بالاضافة إلى وعيهم الكامل بمتطلبات سوق العمل، واحتياجاته، كما أشار إلى حرص إدارة الجامعة على دعم أفكار الشباب الإبداعية، والوقوف بجانبهم؛ لبناء أفكارهم، وتحويلها إلى شركات ناشئة، ومشروعات صغيرة؛ مما يسهم في خلق فرص عمل للشباب؛ تتناسب مع مهاراتهم، وقدراتهم، كما وجه التهنئة إلى الشركات الفائزة بالاحتضان، وإلى كافة الشركات الأخرى المشاركة بالمعسكر .

وأوضح الدكتور حمدي زيدان، إن المعسكر أثمر عن (28) شركة ناشئة، تم عرضها على لجنة التحكيم؛ لتقييمها، والتي أعلنت عن فوز (10 ) شركات بالمراكز العشر الأولى، وهي شركات:Mall on Line، أنتيكا BIU، ،ذاكرلى Teach Me، Dr smothy، nice rain hair، smart vision، JA ،KOL Care، أجرلى، موضحا: إنه من المقرر، أن تتلقى كافة الشركات بالمعسكر دعما من أكاديمية البحث العلمي، كما أضاف أن الملتقى التوظيفي للمعسكر، أعلن عن طرح ( 400) وظيفة فعلية دائمة للشباب من أبناء الجامعة، مقدمة من عدد من الشركات منها: فوري، وأورنج، وأمان، وماجوريل، وبلان إنترناشيونال، ومشروعي، وكازيون للمواد الغذائية، وسمارت الدولية، BM للإضاءة، والاستثمار، جيديا، وأكاديمية سيلا، وجامعة بدر، ومصر للتأمين.

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى

نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط يختتم اعماله في نسخته الأولى