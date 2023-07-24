أوسوريو يعقد جلسة مع ثنائي الفريق "عبد الغني والمثلوثي"

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع التونسي حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ثنائي دفاع الأبيض خلال مران اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عكاظ استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري المقبلة في البطولة العربية.

وحرص المدير الفني على منح الثنائي بعض التعليمات الفنية على هامش التقسيمة الفنية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصرالسعودي يوم 3 أغسطس.

وأكد جمال عبدالحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى السعودية مساء اليوم للمشاركة في البطولة العربية، وجود حالة تركيز لدى اللاعبين، مشددا على أن الفريق يسعى لإسعاد الجماهير.

وأضاف عبدالحميد: "الزمالك سينافس لآخر مباراة البطولة ونسعى للفوز باللقب في ظل الروح العالية لدى اللاعبين، كما أن الجماهير تحتاج منهم لبذل أقصى جهد".

وشدد جمال عبدالحميد على وجود حالة تركيز شديدة لدى اللاعبين للمنافسة على اللقب، وتعهد ببذل أقصى جهد للمنافسة وتقديم مباريات قوية تليق باسم مصر ونادي الزمالك.

وأضاف رئيس البعثة أن اللاعبين استوعبوا فكر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق في الفترة الماضية.