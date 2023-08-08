السعودية.. التفاصيل الكاملة للحصول على منحة دعم الإيجار بالمملكة

السعودية.. الحصول على منحة دعم الإيجار بالمملكة، يعد محل اهتمام قطاع شريحة كبيرة من المواطنين في الممكلة العربية السعودية، وهي المنحة التي تقدم للمواطنين لمساعدة المتعثرين في دفع إيجارات منازلهم، وهو ما يعكس الاهتمتام بتلك الفئات.

وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية

وفي السياق تضع وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية شروطًا يجب اتباعها من اجل الحصول على منحة دعم الإيجار، حيث يستطيع المواطن الحصول على الدعم من خلال التقديم عبر منصة إيجار.

شروط الحصول على منحة دعم الإيجار

يكون عمر المتقدم أكبر من 18 عام.

يكون المتقدم للدعم من سعودي الجنسية.

توفر كافة المستندات التي تثبت أحقيته في الدعم.

التزام المتقدم بجميع الإجراءات والقوانين التي تخص الدعم.

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية، سارية الصلاحية.

تسجيل المتقدم كافة البيانات الخاصة به إلكترونيًا.

فئات مستفيدة من تستحق منحة دعم الإيجار

الأفراد غير المقتدرين ماديًا

أصحاب الدخل المنخفض

المريض الغير قادر على العمل

أفراد عائلة المتوفى

أفراد عائلة السجين

خطوات الحصول على منحة دعم الإيجار

في البداية يجب إنشاء حساب جديد على موقع إيجار من هنا

النقر على أيقونة تسجيل

إدخال البيانات المطلوبة منك

قراءة جميع الشروط والأحكام ثم الموافقة عليها

أخيرًا النقر على تسجيل الدخول

وزارة المواد البشرية السعودية

وفي سياق آخر تقوم وزارة المواد البشرية السعودية، بصرف دعم حساب المواطن لجميع المستحقين، لشهر أغسطس 1445 يوم الخميس القادم الموافق 10 من الشهر الميلادي الجاري، حيث يعتبر حساب المواطن واحدًا من البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى توفير الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود.

حساب مواطن

ويتم إيداع المبالغ المالية المتسحقة للمتفيدين من حساب مواطن في 10 أغسطس 2023 ولا يتم تغييره إلا إذا كان عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، حيث يتم ترحيله لليوم التالي.