كريم بنزيما يتدخل لاستمرار حمدالله مع الاتحاد السعودي

تدخل النجم الفرنسي كريم بنزيما لحسم مصير زميله المغربي عبد الرزاق حمدالله في صفوف نادي الاتحاد السعودي، وتخلي الإدارة عن فكرة رحيله خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير السعودية الصادرة اليوم أن بنزيما تمكن من إقناع إدارة الاتحاد بفكرة التخلي عن رحيل حمدالله، بعدما أكد لهم أهمية تواجده في الفترة المقبلة ودوره مع الفريق.

وودع فريق الاتحاد البطولة العربية للأندية " كأس الملك سلمان "، بعد الخسارة على يد الهلال في الدور ربع النهائي.

موعد مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي:

ويستعد الاتحاد لمواجهة الرائد يوم الاثنين المقبل الموافق 14 أغسطس على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناتي SSC1 HD و SSC1 SD بصوت المعلق حماد العنزي، بالإضافة لأكثر من 40 قناة حول العالم ستنقل اللقاء وفي مقدمتها القناة الفرنسية الأكثر مشاهدة قناة Canal+.