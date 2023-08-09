الهلال يضرب الشباب بثلاثية ويتأهل لنهائي البطولة العربية

حقق فريق الهلال فوزًا ثمينًا على الشباب بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان".

بدأ فريق الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد – البليهي – كوليبالي - الشهراني

الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز - سافيتش

الهجوم: ميشائيل – سالم الدوسري – مالكوم

بينما بدأ فريق الشباب المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: كيم سيونج جيو

الدفاع: فواز الصقور - سعيد الربيعي - حسان تمبكتي - حسين الصبياني

الوسط: كويلار - رياض شراحيلي - حسين القحطاني

الهجوم: إيفر بانيغا - عبدالله الجوعي - هتان باهبري

سجل هدف الهلال الأول النجم الدولي محمد كنو في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، حاول بعدها الشباب إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة ولكنه لم يتمكن من هز الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تمكن النجم البرازيلي مالكوم من اقتناص الهدف الثاني للهلال لينتهي نصف اللقاء الأول 2-0.

وشهد الشوط الأول حصول عبدالله المعيوف على الكارت الأحمر بسبب التصدي للكرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 30، ليكمل الفريق الأزرق المباراة بـ10 لاعبين.

وفي الشوط الثاني سجل النجم الكولومبي جوستافو كويلار هدف تقليص الفارق لفريق الشباب، قبل أن يوقع اللاعب عبدالله الحمدان على الهدف الثالث للهلال في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

بهذا الانتصار يتأهل فريق الهلال لملاقاة النصر في المباراة النهائية والتي ستجمع الفريقين يوم السبت المقبل.