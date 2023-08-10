الدوري السعودي ينطلق غدًا بمواجهة من العيار الثقيل

تترقب جماهير الوطن العربي والعالمي موعد انطلاق مسابقة الدوري السعودي المنتظر، والذي تفلصنا عنه ساعات لإنطلاق الموسم الكروي الجديد 23-2024.

ويأتي ترقب الجماهير حول علي العالم لمتابعة الدوري السعودي بعد كوكبة النجوم التي نجح في ضمها العديد من الأندية السعودية.

موعد انطلاق الدوري السعودي

من المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري السعودي مساء غدًا الجمعة الموافق 11 أغسطس 2023.

ويقص النادي الأهلي تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله شريط مباريات الموسم الجديد من دوري روشن السعودي بمواجهة قوية أمام فريق الحزم، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى والافتتاحية لمسابقة الدوري، والتي تقام على أرضية ستاد «الأمير عبد الله الفيصل».

وتنطلق مباراة أهلي جدة السعودي أمام الحزم، في منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي «روشن» للمحترفين، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

وتغير نظام الصعود والهبوط بشكلٍ استثنائي في الموسم السابق من الدوري السعودي، حيث صعدت 4 أندية مقابل هبوط ناديين فقط، بينما عاد الأهلي السعودي لدوري المحترفين من جديد بعد موسم في دوري يلو، وصحبه الأخدود والرياض والحزم، فيما هبط الثنائي الباطن والعدالة.

وسيكون الموسم الجديد من الدوري السعودي هو الأول بوجود 18 فريقًا، حيث ستتم زيادة عدد الفرق المشاركة فيه بدايةً من هذا الموسم.

بحسب النظام الجديد سيهبط من دوري روشن 3 فرق، وسيصعد نفس العدد من دوري يلو، وذلك ليصبح عدد الأندية في الدوري السعودي للمحترفين 18 فريقًا.