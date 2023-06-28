فرق طبية في جولة بمستشفيات نجع حمادي

أجرى فريق الإشراف الطبى التابع لمديرية الصحة بمحافظة قنا، جولة تفقدية اليوم لمستشفي نجع حمادي العام ومستشفي حميات نجع حمادي، وذلك لتاكد من مدى استعداد المستشفيات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك حرصاً من مديرية الشؤون الصحية بقنا، علي توافر الخدمات المتكاملة فترة الأعياد .

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن فريق الإشراف الذي ضم الدكتور محمود عبدالهادي مدير المكتب الفني والدكتور محمد العديسي وكيل الطب العلاجي ومدير إداره الكلي الصناعي والدكتور محمد عبد الناصر مسؤل التفتيش الفني ونبيل فوزي مسؤل التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة قد استهل الزيارة بتفقد مستشفي نجع حمادي العام.

حيث تم المرور علي الإستقبال وتواجد الفريق الطبي والحضانات والأطفال وقسم النساء والتوليد وتأكد من تواجد الفريق الطبي المناوب وتوافر المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ اللازمة، وكذلك إنتظام العيادات المسائية وسير العمل بها بصورة جيدة .

واستكمل الفريق الزيارة لمستشفي الحميات للإطمئنان علي أقسام العناية المركزة والداخلي وإستقبال المستشفي وتواجد الفريق الطبي المناوب.

وأكد الدكتور راجي علي متابعة المستشفيات طوال أيام العيد بما يتماشي وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة التأكد من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين طوال فترة الأعياد.