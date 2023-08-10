ساديو ماني أفضل لاعب في نصف نهائي البطولة العربية

حصل النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق النصر السعودي على أعلى تقييم بين لاعبي الفرق التي تأهلت إلى الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية " كأس الملك سلمان للأندية ".

وتواجد ماني في التشكيل المثالي للدور نصف النهائي والذي جاء كالأتي:

حارس المرمى: نواف العقيدي (النصر)

الدفاع: سلطان الغنام (النصر) – علي لاجامي (النصر) – كوليبالي (الهلال) – تيليس (النصر)

الوسط: بروزوفيتش (النصر) – كويلار (الشباب) – محمد كنو (الهلال)

الهجوم: سافيتش (الهلال) – بانيغا (الشباب) – ساديو ماني (النصر)

وتأهل الهلال للمباراة النهائية بعد تغلبه على الشباب بثلاثية مقابل هدف في الدور نصف النهائي، بينما تأهل النصر على حساب الشرطة العراقي بعد الفوز عليه بهدف نظيف سجله كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

ويستعد الهلال لخوض مواجهة نارية وصعبة ضد النصر يوم السبت المقبل في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، حيث ستنطلق المواجهة في تمام 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الهلال ضد النصر عبر قناة SSC1 HD الحاصلة على حقوق بث البطولة، والتي كلفت المعلق الرياضي رؤوف خليف بمهمة الوصف والتعليق على المباراة.