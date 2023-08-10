التفاصيل الكاملة لبداية العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات

العام الدراسى الجديد... كشفت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي التفاصيل الكاملة لبداية العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وتبدأ الدراسة في المدارس والجامعات 30 سبتمبر المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة من قِبل أفراد الأمن الإداري بالمدارس والجامعات.

العام الدراسي الجديد في الجامعات

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، في الجامعات، حيث تنطلق الدراسة يوم 30 سبتمبر المقبل، وتستمر الدراسة في الجامعات لمدة 30 أسبوعا.

1سبتمبر المقبل موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في الجامعات والمعاهد العليا، و2يناير 2024 بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات.

3يناير 2024 بدء إجازة الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد في الجامعات، 4فبراير 2024 موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد في الجامعات والمعاهد العليا.

5مايو 2024 نهاية العام الدراسي الجديد في الجامعات والمعاهد العليا، الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2023-2024 يستمر 14 أسبوعاً.

الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد يستمر 16 أسبوعاً.

الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا والمتوسطة تستقبل ما يقرب من 4 ملايين طالب وطالبة في العام الدراسي الجديد.

بداية العام الدارسي الجديد 2023-2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد 2023-2024، يبدأ في المدارس يوم 30 سبتمبر المقبل، وسط إجراءات مشددة، لضمان سير العملية التعليمية بشكل منضبط ومنتظم في المدارس دون حدوث أي معوقات.

1سبتمبر 2023 انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس، و2يناير 2024 بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

3يناير 2024 بدء إجازة الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين من العام الدراسي الجديد، و4فبراير 2024 انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول.

5فبراير 2024 بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد في المدارس، و6 يونيو 2024 إنتهاء العام الدارسي 2023-2024.

7مايو 2024 بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، و8يونيو 2024 بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024، و9يونيو 2024 بدء امتحانات الثانوية العامة 2024.