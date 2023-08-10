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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسوريو يطلب مهاجما أفريقيا والجزيري مستمر مع الزمالك

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة أن التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لن يكون مهاجم القلعة البيضاء الوحيد فى الموسم المقبل.

وقال شبانة في تصريحات إذاعية أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق يرغب فى مهاجم صريح للاعتماد عليه  وان سيف الجزيري سيكون المهاجم الثانى وفق طريقة لعبه.

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وأضاف شبانة أن اوسوريو غير مقتنع كذلك بناصر منسي المهاجم الثانى ولا يمانع فى بيعه او اعارته.

وأتم شبانة بأن أوسوريو يرغب في تواجد مهاجم بمواصفات خاصة يلعب كمهاجم صريح يخدم طريقة لعبه داخل الملعب.

الزمالك يودع البطولة العربية

وودع الزمالك البطولة العربية للأندية بعد تقديم نتائج جيدة في دور المجموعات حيث فاز على الاتحاد المنستيري برباعية في الجولة الأولى وخسر من الشباب بهدف ثم تعادل مع النصر في مباراة مثرة.