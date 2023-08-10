الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.. موعد السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره اتحاد العاصمة الجزائري، على لقب السوبر الإفريقي، المقرر اقامته 1 سبتمبر القادم بحسب الموعد المبدئي المحدد من الاتحاد الإفريقي( كاف).

ويدخل السويسري مارسيل كولر ولاعبيه لقاء السوبر الإفريقي، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا بنخسختها الاخيرة، بينما يخوض اتحاد العاصمة الجزائري المباراة بصفته بطل كأس الكونفدرالية الأخيرة.

موعد مباراة السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن يحدد الـ “كاف” الموعد النهائي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل إبلاغ الناديين بالموعد النهائي لمباراة السوبر الإفريقي.

ويستعد فريق الكرة بالنادى الاهلى لاقامة معسكرا بدولة النمسا يوم 28 أغسطس الجاري وينتهي يوم 6 سبتمبر بسبب الإجندة الدولية لارتباط المنتخب الوطني يوم 4 سبتمبر لمعسكر مباراة اثيوبيا في التصفيات.

وسيعود الفريق للتجمع يوم 23 من أغسطس الجاري لإجراء القياسات والفحوصات الطبية قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بعد منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 3 أسابيع عقب مباراة المصري في دور الـ 8 لبطولة كأس مصر.

وتذاع مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري، على شبكة قنوات بى ان سبورت القطرية.