مجانًا.. استمرار مبادرة الأوقاف لشرح مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية للشهادات العامة

في 54 مسجدًا ومركزًا ثقافيًّا..

استمرت فعاليات شرح مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية للشهادات العامة مجانًا في عدد من المساجد، وذلك استمرارًا لمبادرة الأوقاف، على النحو التالي.

في مديرية أوقاف الجيزة أقيمت المبادرة بمسجد الرشد بالعجوزة التابع لإدارة أوقاف شمال الجيزة، حيث قام بالتدريس الدكتور يوسف محمد محمد عتمان إمام وخطيب المسجد.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت المبادرة بمسجد السيد يوسف ، حيث قام بالتدريس الشيخ محمد أحمد عبيد إمام وخطيب ومدرس.

كما أقيمت المبادرة بمسجد الحاح صبرى، حيث قام بالتدريس الشيخ حامد عربى حامد إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت المبادرة بمسجد المجمع الاسلامي بالخارجة، حيث قام بالتدريس الشيخ إبراهيم محمد أحمد عبدالرحمن إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت المبادرة بمسجد ناصر بدمنهور ، حيث قام بالتدريس الدكتور رضا محمد أبو علي إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيمت المبادرة بمسجد أبو صيام، حيث قام بالتدريس الشيخ رضا محمد محمد فرغلى إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت المبادرة بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) التابع لإدارة أوقاف جنوب القاهرة، حيث قام بالتدريس الشيخ محمد حسن عبد العظيم إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت المبادرة بمسجد المحارقة التابع لإدارة أوقاف العجميين، حيث قام بالتدريس الشيخ محمد مرداش إمام وخطيب ومدرس.

كما أقيمت المبادرة بمسجد سيلا الكبير التابع لإدارة أوقاف شمال الفيوم، حيث قام بالتدريس الشيخ أسامة شعبان سيد عبد اللطيف إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت المبادرة بالمركز الثقافي بشبين الكوم، حيث قام بالتدريس الشيخ عمر قنديل إمام وخطيب ومدرس.

مبادرة الأوقاف لشرح مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت المبادرة بمسجد الشيخ حسانين غرب المنصورة، حيث قام بالتدريس الواعظة/ إيمان أحمد شعبان.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت المبادرة بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، حيث قام بالتدريس الشيخ محمد حمدان عبد الظاهر إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت المبادرة بمسجد الصحابة التابع لإدارة أوقاف بئرالعبد، حيث قام بالتدريس الشيخ أحمد علي عوض إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت المبادرة بمسجد الكبير سيدي سالم غرب، حيث قام بالتدريس الشيخ طاهر القصاص إمام وخطيب ومدرس.

كما أقيمت المبادرة بمسجد الخزعلي الحمراء، حيث قام بالتدريس الشيخ عطيه السعيد إمام وخطيب ومدرس (قادة فكر).

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت المبادرة بمسجد خالد بن الوليد التابع لإدارة أوقاف بندر سوهاج، حيث قام بالتدريس الدكتور جمال عمار حسين.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت المبادرة بمسجد السيد أحمد البدوي بطنطا، حيث قام بالتدريس الدكتور السيد محمد رداد.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيمت المبادرة بمسجد بدر ، حيث قام بالتدريس الدكتور محمد احمد سليمان إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيمت المبادرة بمسجد الكبير التابع لإدارة أوقاف الروضة، حيث قام بالتدريس الشيخ رضا يحيى الباشا إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت المبادرة بالمركز الثقافي بالزقازيق، حيث قام بالتدريس الشيخ محمد إسماعيل محمد حرى إمام وخطيب ومدرس (قادة فكر).

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت المبادرة بمسجد التنعيم التابع لإدارة أوقاف غرب مطروح، حيث قام بالتدريس الشيخ السعيد مصطفى يوسف خلف إمام وخطيب ومدرس.

كما أقيمت المبادرة بمسجد القرية الحمراء بالحمام، حيث قام بالتدريس الشيخ السعيد مصطفى يوسف خلف إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيمت المبادرة بمسجد التوكيلات، حيث قام بالتدريس الشيخ إسلام سعودي الشامي إمام وخطيب ومدرس.