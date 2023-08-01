جامعة المنصورة تكرم أوائل الثانوية العامة

كرم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الطلاب الأوائل من أبناء محافظة الدقهلية، ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة للعام الدراسي 2023.

بحضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أكد الأستاذ الدكتور شريف خاطر أن الجامعة ترحب بأبنائنا المتفوقين والنابغين للدراسة بمختلف كلياتها العلمية والنظرية وتوفير سبل الدعم والرعاية لهم كافة، مشيرًا إلى أن جامعة المنصورة جامعة عريقة، أصبحت لها مكانة متميزة بين الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية للجامعات، وحصلت على الاعتماد المؤسسي كأول جامعة مصرية تعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



دعا رئيس الجامعة، الأوائل المكرمين إلى مواصلة الاجتهاد من أجل تحقيق التفوق والنبوغ العلمي طوال سنوات الدراسة بالجامعة، مشيرًا إلى أن التعليم والبحث العلمي هو سبيل تقدم مصرنا الحبيبة، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات.

تم تكريم كل من أميمة محمود أحمد صالح الثالث شعبة علمي علوم، وكريم محمود رمزى الثامن شعبة علمي علوم، ومحمد محمد التميمى التاسع شعبة علمي علوم.



أعلن الأستاذ الدكتور شريف خاطر خلال التكريم عن تقديم الجامعة منحة مجانية للدراسة ببرنامج المنصورة مانشستر الطبي بكلية الطب وتقديم اشتراك مجانى للطلاب المتفوقين وأسرهم للاستفادة بخدمات نادي النيل، وكذلك اشتراك مجاني بالقرية الأوليمبية للاستفادة من الخدمات الرياضية المتنوعة.