رسميًا.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بشكل رسمي على الموقع الإلكتروني لمعرفة النتيجة النهائية.

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 نحو 763 ألفًا و206 طلاب وطالبات، حضر منهم 759 ألفًا و676 طالبًا وطالبة، ونجح 598 ألفًا و723 طالبًا وطالبة بنسبة النجاح 78.81 في المائة.

أما بالنسبة لعدد الطلاب الباقين للدور الثاني بلغ 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات، وعدد الراسبين 42 ألفًا و348 طالبًا وطالبة، وبلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين 78.81 في المائة، ووفق الشعبة الأدبية 78.74 في المائة، والشعبة العلمية رياضيات 78.78 في المائة، والعلمية علوم 78.62 في المائة.

بلغ عدد الطلاب الحاصلين على النهاية العظمى في نتيجة الثانوية العامة 2023 وفق المواد جاءت كالآتي: اللغة العربية 4049 طالبًا، واللغة الأجنبية الأولى 6131 طالبًا، واللغة الأجنبية الثانية 159703 طلاب.

بلغ عدد الطلاب الحاصلين على النهاية العظمى في نتيجة الثانوية العامة 2023 في الكيمياء 38715 طالبًا، والأحياء 17313 طالبًا، والجيولوجيا 16851 طالبًا، والفيزياء 13985 طالبًا، والرياضة التطبيقية 4683 طالبًا، والجغرافيا 18956 طالبًا، وعلم النفس والاجتماع 14352 طالبًا، والتاريخ 1801 طالب، والفلسفة والمنطق 26258 طالبًا، والرياضيات البحتة 1548 طالبًا.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الرسمي:

تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل رسمي على الموقع الرسمي برقم الجلوس ليتأكد الطالب من نتيجته.

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (اضغط هنا).

التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023:

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 يوم الخميس 3 أغسطس المقبل إلكترونيًا على الموقع الرسمي المخصص.

حددت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم التظلم في نتيجة الثانوية العامة 2023 بقيمة 200 جنيه للمادة الواحدة تسدد أثناء التقديم إلكترونيًا قبل تحديد الموعد.

تتيح وزارة التربية والتعليم منافذ دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال منافذ الدفع الإلكتروني: البريد المصري، وفورى، ووقتي، وإيجي باى، وسداد، وضامن، وأمان، ومصاري، وبيي، وممكن، وطلقة، وموجة، وخالص موبايل، وأموال.