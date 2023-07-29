نتيجة الثانوية العامة 2023| 0.3% نسبة التفوق في مادة الأحياء

بلغت نسبة التفوق في مادة الأحياء ضمن نتيجة الثانوية العامة 2023 نحو 0.3 في المئة من إجمالي طلاب الشعبة العلمية علوم المتقدمين لامتحان المادة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بنتيجة الثانوية العامة 2023 بلغت 90.6 في المئة وحصل على درجة 95 في المئة فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3 في المئة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة:

وذكرت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة للاعتماد من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفتت المصادر إلى ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 عن العام الدراسي الماضي، ونسب الحاصلين على درجات التفوق، وارتفاع نسب شرائح المجاميع أيضًا.

وأوضحت المصادر أن نتيجة الثانوية العامة 2023 بانتظار قرار وزير التربية والتعليم لإرسالها إلى مكتبه بديوان الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا للاعتماد الرسمي.

ويعلن وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 في اليوم التالي للاعتماد في مؤتمر صحفي يعقده بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وعقب المؤتمر الصحفي بنحو ساعتين، تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 على المواقع التي حصلت على حق نشر النتيجة ثم تظهر على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم مساء اليوم نفسه.

بيان رسمي بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023:

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن نتيجة الثانوية العامة 2023 في مرحلة المراجعة النهائية والتدقيق.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، لحسم الجدل المثار حول موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وحصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منه.

وأوضح متحدث وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2023 تمر حاليًا بالكثير من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة، لضمان حقوق الطلاب.

ولفت متحدث التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان قد أدلى بالكثير من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.

وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم أن الوزير سيعلن رسميًا موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 فور الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بها.