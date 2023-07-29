انطلاق أولى فعاليات مبادرة التحول الرقمى والبرمجيات بالبحيرة

انطلقت اليوم أولى فعاليات المبادرة المتخصصة فى التحول الرقمى والبرمجيات والتي نظمها مركز إعلام دمنهور، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، الغرفة التجارية، جامعة دمنهور، مكتبة مصر العامة بدمنهور، بحضور محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، والدكتور عاطف نصار، عميد الدراسات العليا والبحوث البيئية، والدكتورة شيماء حلمي، مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة دمنهور، وأميرة الحناوي، مدير مركز الإعلام بدمنهور، وتحت إشراف المهندس أحمد شلش، استشارى تطوير البرمجيات.

وتم الإعلان عن المبادرة وفتح باب التسجيل للشباب مجانًا عن طريق رابط تسجيل تم نشره على الصفحات الرسمية للمحافظة والجهات المتعاونة بالمبادرة وتقدم للمبادرة 284 مشاركًا، تم قبول 70 مشاركًا بتدريب البرمجة و43 مشاركًا بتدريب التحول الرقمى.

وأشار محمد كجك إلى أهمية التحول الرقمى للمؤسسات، وذلك للقدرة على المنافسة فى عالم التكنولوجيا وكذلك اهمية تعليم البرمجة لتنمية روح الإبداع والابتكار لدى المشاركين.

وأكد المهندس أحمد شلش أن اتجاهات الدولة المصرية تعمل على تطبيق استراتيجيات تهدف إلى مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات لتصل لحوالى 9 مليارات دولار بحلول 2023، كما تم خلال الفاعلية تأكيد أهمية تعليم البرمجة لتنمية روح الإبداع والابتكار لدى المشاركين، جدير بالذكر أن يتم تنظيم فعاليات هذه المباردة بقاعات التدريب المجهزة بمكتبة مصر العامة بدمنهور على مدار شهرين كاملين.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وفي إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي يعتمد على التحول الرقمي كأحد أهم الأدوات لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ولمواكبة التطور التكنولوجي ومشروعات التحول الرقمي بالدولة.