737 ألف خدمة قدمتها مبادرة 100 يوم صحة بالمنيا

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تقديم 737 الف و 24 خدمة ، ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة المنيا، وذلك منذ انطلاقها الأحد 25 يونيه حتى الأربعاء 26 يوليو 2023 .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا.

وأكد وكيل الوزارة، أن مبادرة «100 يوم صحة» ، قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصحة العامة لعدد 58 الف و 836 مواطن ، بالإضافة، إلى فحص 559 طفل ، وذلك ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الاطفال حديثي الولادة، وتم تطعيم 257 الف و 717 طفل ، ضمن اعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية ، بالإضافة ، الى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ، وذلك ضمن فعاليات المبادرة

وقامت الفرق الطبية لتنظيم الاسرة والصحة الانجابية ، بتقديم 388 الف و341 خدمة خدمه طبية للمنتفعات ، بالإضافة الى تقديم 23515 خدمة طبية و علاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية.

وأضاف أن مراقبة الأغذية، قدمت 2762 خدمه من المرور وتحرير المحاضر وضبط المنشأت المخالفة، واعدام الأغذية والمشروبات غير الصالحة للإستهلاك الأدمي ؛ وقدمت صحة البيئة 294 خدمة من المرور ، على محطات مياة الشرب و محطات معالجة مياة الصرف الصحى ، واخذ عينات مياة من حمامات السباحة.