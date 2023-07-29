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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

737 ألف خدمة قدمتها مبادرة 100 يوم صحة بالمنيا

فعاليات مبادرة 100
فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بالمنيا

أعلن  الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تقديم  737  الف  و 24  خدمة ، ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة المنيا، وذلك منذ انطلاقها  الأحد 25 يونيه حتى الأربعاء  26  يوليو 2023 .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية  اللواء أسامه القاضى  محافظ المنيا.

 وأكد وكيل الوزارة، أن مبادرة «100 يوم صحة» ، قدمت خدمات مبادرات  الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصحة العامة لعدد  58   الف و 836  مواطن ، بالإضافة،  إلى فحص 559 طفل ، وذلك ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الاطفال حديثي الولادة، وتم تطعيم 257 الف  و 717  طفل ،  ضمن اعمال   المسح الميداني للتطعيمات الروتينية ، بالإضافة ،  الى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية  والتثقيف الصحي  ، وذلك ضمن فعاليات المبادرة

 وقامت الفرق الطبية لتنظيم الاسرة والصحة الانجابية ،  بتقديم 388 الف  و341 خدمة خدمه طبية للمنتفعات ، بالإضافة الى تقديم  23515 خدمة  طبية و علاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية.

وأضاف أن مراقبة الأغذية، قدمت 2762 خدمه من المرور وتحرير المحاضر وضبط المنشأت المخالفة، واعدام الأغذية والمشروبات غير الصالحة للإستهلاك الأدمي ؛ وقدمت صحة البيئة  294 خدمة من المرور ، على محطات مياة الشرب و محطات معالجة مياة الصرف الصحى ، واخذ  عينات مياة من حمامات السباحة.

الجريدة الورقية