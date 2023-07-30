فيديو وصور.. هجوم أوكراني بالمسيرات يستهدف العاصمة موسكو

شنت أوكرانيا هجمات جديدة بالمُسيّرات على العاصمة الروسية موسكو، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، فيما وصفت وزارة الدفاع الروسية الحادث بأنه "محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في صباح يوم 30 يوليو، تم إحباط محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف بطائرات بدون طيار على أهداف في مدينة موسكو".

وأكد البيان: "تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية في الجو بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي منطقة أودينتسوفو في منطقة موسكو".

وتابع: "تم قمع طائرتين بدون طيار آخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، وبعد فقدانها السيطرة، تحطمت على أراضي مجمع المباني غير السكنية في مدينة موسكو".

ومن جانبه، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.

وقال سوبيانين، "طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية ليلا".

وأضاف أن واجهات برجين من مكاتب المدينة تضررتا بشكل طفيف.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" نقلا عن مسؤولي الطوارئ، أن حارس أمن أصيب.

إغلاق مطار في موسكو

ونقلت وكالة "تاس" الروسيّة للأنباء عن "مصادر ملاحية" قولها إن مطار فنوكوفو الدولي في جنوب غرب موسكو أغلِق بشكل وجيز أمام حركة الطيران في وقت باكر الأحد، قبل أن تُستأنف لاحقا الرحلات الجوّية.

ولم تنطلق أي رحلات جوية من مطار فنوكوفو الواقع في الضواحي الجنوبية للمدينة أو تغادره لمدة ساعة تقريبا، كما تم إغلاق المجال الجوي فوق موسكو والمناطق المحيطة بها مؤقتا أمام أي طائرات.

وأغلقت سلطات موسكو شارعا أمام حركة المرور بالقرب من موقع الحادث.

كانت هذه المحاولة الرابعة من نوعها لشن هجوم على العاصمة الروسية خلال هذا الشهر والثالثة خلال هذا الأسبوع.

ويثير الأمر مخاوف بشأن تعرض موسكو للهجمات مع دخول الحرب الروسية في أوكرانيا شهرها الثامن عشر.

والهجوم الذي شُنّ الأحد هو الأحدث في سلسلة هجمات بواسطة طائرات مسيرة، بينها هجوم على الكرملين ومدن روسيّة قرب الحدود مع أوكرانيا، تنسبها موسكو لكييف.

وفي يوليو، قالت روسيا إنّها أسقطت خمس مسيّرات أوكرانيّة أدّت إلى تعطيل حركة الطيران في مطار فنوكوفو.

هجمات مستحيلة لولا أمريكا وحلفاؤها

تأتي هذه الهجمات بعد أسابيع قليلة على انطلاق الهجوم الأوكراني المضادّ الذي يهدف إلى استعادة الأراضي التي تحتلّها روسيا.

وصرح وزير الخارجيّة الروسي سيرجي لافروف أن هذه الهجمات "كانت مستحيلة لولا المساعدة التي تُقدمها لنظام كييف الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي".

يشار إلى أن أوكرانيا لطالما نفّت خلال الأشهر القليلة الماضية، هجمات داخل الأراضي الروسية، رغم التحذير الغربي من خطورة هذه الأفعال.

والأسبوع الماضي، شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على أن موسكو تحتفظ بحق الرد على هذه الهجمات، إلا أنها أكدت أن ردها سيكون قاسياً فعلاً.

وأضافت المسؤولة الروسية الرفيعة أن هجمات أوكرانيا التي تستهدف البنى التحتية الروسية مدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا.

في حين شددت واشنطن مراراً على أنها لا تشجع أو تمكن أوكرانيا من شن هجمات داخل روسيا، لأنها لا تريد أن ترى الحرب تتصاعد أكثر.

كما أعربت الولايات المتحدة على مخاوفها بشأن الهجمات على الأراضي الروسية.

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